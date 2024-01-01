Технологичный VPN на Xray VLESS: низкая задержка и стабильная скорость
Freedom VPN — сервис на базе Xray VLESS: лёгкий шифрованный транспорт, минимальная задержка и современная архитектура соединения (HTTP/2/3, QUIC, gRPC, TLS, мультиплексирование).
Почему Freedom VPNТехнологии → опыт
Шифрование и приватность
Туннелирование с актуальными шифрами и маскировкой трафика — по умолчанию.
Xray VLESS + современные транспорты
HTTP/2/3 (QUIC), gRPC, TLS, WS, TCP — гибкая конфигурация под вашу сеть для низкого пинга.
Скорость до 1 Гбит/с
Оптимизированные узлы и мультиплексирование обеспечивают высокую пропускную способность.
YouTube без рекламы*
Встроенная фильтрация трекеров и рекламных доменов — смотрите видео без отвлечений.
Клиенты для всех платформ
Windows, iOS, Android, Smart TV, macOS — один аккаунт, знакомый интерфейс.
Поддержка 24/7
Поможем с установкой и настройкой — всегда на связи.
ТехнологииXray-core / VLESS
Клиенты Freedom VPNСкачайте и подключайтесь за минуту
ТарифыОт 99 ₽ в месяц
Простой и честный ценник
Выберите подходящий вариант в личном кабинете и начните пользоваться прямо сейчас. Отмена в любой момент.
- ✔️ Без ограничений по трафику
- ✔️ Доступ к серверам в разных странах
- ✔️ Протокол Xray VLESS
- ✔️ Поддержка 24/7
Финальная стоимость и варианты оплаты доступны после входа в личный кабинет.
- ✅ Все платформы в одном аккаунте
- ✅ Высокая скорость и стабильность
- ✅ Без логов
Как это работает3 простых шага
Регистрация
Создайте аккаунт, активируйте 7-дневный пробный период.
Установка
Скачайте приложение для вашего устройства и выполните вход.
Подключение
Выберите ближайший сервер и нажмите «Старт». Готово!
Частые вопросыНайдите ответ быстрее
ПоддержкаМы на связи 24/7
Есть вопрос или нужна помощь с настройкой? Откройте обращение в личном кабинете — ответим максимально быстро.