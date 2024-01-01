 Freedom VPN — Xray VLESS, YouTube без рекламы*, до 1 Гбит/с | 7 дней бесплатно
Поддержка Xray VLESS

Технологичный VPN на Xray VLESS: низкая задержка и стабильная скорость

Freedom VPN — сервис на базе Xray VLESS: лёгкий шифрованный транспорт, минимальная задержка и современная архитектура соединения (HTTP/2/3, QUIC, gRPC, TLS, мультиплексирование).

YouTube без рекламы* Скорость до 1 Гбит/с 7 дней бесплатно Xray VLESS ядро HTTP/2/3 • gRPC • TLS
* Эффект достигается за счёт фильтрации рекламных доменов и трекеров в клиенте; не является блокировщиком рекламы и может зависеть от настроек вашей сети.

Почему Freedom VPN

Технологии → опыт

Шифрование и приватность

Туннелирование с актуальными шифрами и маскировкой трафика — по умолчанию.

Xray VLESS + современные транспорты

HTTP/2/3 (QUIC), gRPC, TLS, WS, TCP — гибкая конфигурация под вашу сеть для низкого пинга.

Скорость до 1 Гбит/с

Оптимизированные узлы и мультиплексирование обеспечивают высокую пропускную способность.

YouTube без рекламы*

Встроенная фильтрация трекеров и рекламных доменов — смотрите видео без отвлечений.

Клиенты для всех платформ

Windows, iOS, Android, Smart TV, macOS — один аккаунт, знакомый интерфейс.

Поддержка 24/7

Поможем с установкой и настройкой — всегда на связи.

Технологии

Xray-core / VLESS
Протокол: VLESS (stateless, отдельная аутентификация)
Транспорты: TLS, WS, gRPC, HTTP/2/3 (QUIC), TCP
Оптимизации: мультиплексирование, keep-alive, session resumption
Скорость: до 1 Гбит/с при наличии соответствующего канала

Клиенты Freedom VPN

Скачайте и подключайтесь за минуту
Тарифы

От 99 ₽ в месяц

Простой и честный ценник

Выберите подходящий вариант в личном кабинете и начните пользоваться прямо сейчас. Отмена в любой момент.

  • ✔️ Без ограничений по трафику
  • ✔️ Доступ к серверам в разных странах
  • ✔️ Протокол Xray VLESS
  • ✔️ Поддержка 24/7
Финальная стоимость и варианты оплаты доступны после входа в личный кабинет.

  • ✅ Все платформы в одном аккаунте
  • ✅ Высокая скорость и стабильность
  • ✅ Без логов
Как это работает

3 простых шага
1

Регистрация

Создайте аккаунт, активируйте 7-дневный пробный период.

2

Установка

Скачайте приложение для вашего устройства и выполните вход.

3

Подключение

Выберите ближайший сервер и нажмите «Старт». Готово!

Частые вопросы

Найдите ответ быстрее
VLESS — современный легковесный протокол из экосистемы Xray: отдельная аутентификация, низкая задержка и гибкая конфигурация транспорта (TLS, WS, gRPC, HTTP/2/3) для стабильной скорости.
Мы используем фильтрацию рекламных доменов и трекеров на уровне клиента. Это не классический блокировщик рекламы в браузере, поэтому результат может зависеть от настроек вашей сети и обновлений видеосервисов.
При подходящем канале и ближайшем узле доступна пропускная способность до 1 Гбит/с. Фактическая скорость зависит от вашего провайдера, удалённости узла и нагрузки в момент подключения.
Полный доступ ко всем приложениям и серверам. После окончания пробного периода вы можете выбрать тариф в личном кабинете или отменить — без списаний, если не подключали платный план.
Мы проектируем сервис вокруг приватности: не ведём историю посещений и действий пользователей.
Поддерживаются Windows, iOS, Android, Smart TV и macOS. Скачайте подходящее приложение в разделе «Клиенты».
Оплата доступна из личного кабинета. Отменить подписку можно в любой момент — доступ сохранится до конца оплаченного периода.
Да, благодаря VLESS и современным транспортам достигается низкий пинг и стабильный битрейт. Рекомендуем выбирать ближайший к вам сервер.
Да, продвинутые настройки транспорта доступны в клиенте. Для типовых сценариев всё работает «из коробки», но при желании вы можете указать собственные параметры.

Поддержка

Мы на связи 24/7

Есть вопрос или нужна помощь с настройкой? Откройте обращение в личном кабинете — ответим максимально быстро.

