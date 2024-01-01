Частые вопросы Найдите ответ быстрее

Что такое Xray VLESS? ＋ VLESS — современный легковесный протокол из экосистемы Xray: отдельная аутентификация, низкая задержка и гибкая конфигурация транспорта (TLS, WS, gRPC, HTTP/2/3) для стабильной скорости.

Действительно ли YouTube будет без рекламы? ＋ Мы используем фильтрацию рекламных доменов и трекеров на уровне клиента. Это не классический блокировщик рекламы в браузере, поэтому результат может зависеть от настроек вашей сети и обновлений видеосервисов.

Какая скорость возможна? ＋ При подходящем канале и ближайшем узле доступна пропускная способность до 1 Гбит/с. Фактическая скорость зависит от вашего провайдера, удалённости узла и нагрузки в момент подключения.

Что входит в 7-дневный пробный период? ＋ Полный доступ ко всем приложениям и серверам. После окончания пробного периода вы можете выбрать тариф в личном кабинете или отменить — без списаний, если не подключали платный план.

Ведёте ли вы логи активности? ＋ Мы проектируем сервис вокруг приватности: не ведём историю посещений и действий пользователей.

На каких устройствах есть клиенты? ＋ Поддерживаются Windows, iOS, Android, Smart TV и macOS. Скачайте подходящее приложение в разделе «Клиенты».

Как проходит оплата и можно ли отменить? ＋ Оплата доступна из личного кабинета. Отменить подписку можно в любой момент — доступ сохранится до конца оплаченного периода.

Подходит ли для игр и стриминга? ＋ Да, благодаря VLESS и современным транспортам достигается низкий пинг и стабильный битрейт. Рекомендуем выбирать ближайший к вам сервер.